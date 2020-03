SISTEMA FECOMÉRCIO/SESC/SENAC AJUDA A TRANQUILIZAR PESSOAS EM ISOLAMENTO

24/03/20 - 11:02:13

As medidas para a contenção do coronavírus (COVID-19) que já resultaram em 15 casos confirmados em Sergipe estão promovendo a condição de isolamento social das pessoas. Objetivando prevenir a saúde mental da sociedade, o sistema está realizando ações no formato de teletrabalho com todos os seus setores, para dar oportunidade para as pessoas ocuparem suas mentes no momento que demanda a ausência involuntária das ruas e ambientes de convivência.

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac desenvolveu ações com suas equipes para estimular a convivência, fornecendo dicas de atividades para as famílias, melhorando a convivência familiar, garantindo a manutenção da saúde e criando oportunidades de distração para o público.

O projeto “Sesc em Casa” dispõe de várias dicas para as pessoas, orientadas por seus especialistas sobre saúde, condicionamento físico, leitura, jogos eletrônicos, filmes e séries para as pessoas passarem o tempo no isolamento, além de dicas de saúde. Já o “Senac em Casa” traz dicas de culinária, produtividade em home-office, entre outras, para que o público permaneça sempre em atividade.

As ações estão sendo desenvolvidas nas redes sociais, por meio de vídeos e cards informativos. Lá se encontram receitas, programas de exercícios, orientações de saúde, entre outras atividades que estão sendo lançadas todos os dias. Os orientadores estão trabalhando voluntariamente em suas casas, mostrando que é possível se ocupar durante a situação de aislamento.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, estimular as pessoas a passarem o tempo com alguma ocupação é fundamental para que o isolamento social não seja quebrado e a sociedade possa vencer a pandemia do melhor modo possível, reduzindo o contágio e ajudando o público a voltar às atividades cotidianas num breve intervalo de tempo.

“Estamos com o comércio fechado, em uma condição nunca imaginada antes em nossas vidas. Entretanto, isso é necessário para que continuemos vivos e enfrentemos a pandemia do coronavírus com mais rapidez e eficiência. Peço as pessoas que observem sempre nossas redes sociais, pois nossa equipe está trabalhando com muito carinho e coragem para poder valorizar o tempo em que passamos em casa, para que atravessemos esse problema do melhor modo. Nosso Facebook, Instagram e sites estão levando essas orientações para as pessoas. Vamos vencer essa doença, com muito trabalho e ajudando o povo a manter-se bem com sua saúde física e mental, além de estimular a melhor convivência familiar”.

Da assessoria