SUSPEITO DE CHEFIAR TRÁFICO DE DROGAS MORRE EM TROCA DE TIROS EM CAPELA

24/03/20 - 07:26:49

Ele também era investigado por participação em homicídios relacionados ao tráfico de drogas

Policiais da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), da Delegacia de Capela e do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) localizaram Iago de Jesus Souza, 20 anos de idade que acabou morrendo após reagir à prisão.

Iago era ex-presidiário e suspeito de chefiar parte do tráfico de drogas na localidade conhecida como Sukitão.

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, as equipes foram cumprir o mandado de prisão que existia contra ele na tarde dessa segunda-feira (23), no povoado Terra Dura, em Capela. Durante o cerco policial, ele reagiu e atirou contra os policiais. Houve confronto. O suspeito foi atingido, socorrido, mas morreu logo em seguida.

Ele também era investigado pelo envolvimento em homicídios relacionados à disputa pelo tráfico de drogas. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma de fogo, que será periciada.

Informações e foto SSP