Atendimento presencial foi suspenso nos setores administrativos do CBMSE

25/03/20 - 13:27:08

Os atendimentos de urgência e emergência continuam a funcionar 24 horas

Em cumprimento ao Decreto 40.560/2020, que dispõe sobre a situação de emergência na saúde pública do Estado de Sergipe, em razão da disseminação do vírus COVID-19, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe suspendeu o atendimento presencial ao público externo em todos os seus setores. Os atendimentos de urgência e emergência continuam funcionando 24 horas.

Os serviços prestados pela Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) – como entregas de atestados de regularidades, vistorias e fiscalizações técnicas – estão suspensas por tempo indeterminado. Entretanto, os bombeiros continuam realizando as análises dos Processos de Segurança Contra Incêndio e Pânico que foram protocolados anteriormente.

Caso o cidadão possua alguma dúvida sobre a regularização de estabelecimentos, o atendimento será realizado de segunda à sexta, das 7h30h às 13h, pelos seguintes canais de comunicação: telefone (79) 3221-1078 ou pelo site https://dat.cbm.se.gov.br/.

Para as cidades do interior do estado, onde funcionam as Seções de Atividades Técnicas (SATs), o atendimento presencial também está suspenso e as dúvidas poderão ser sanadas através dos telefones: Nossa Senhora do Socorro: (79)3254-8779/3254-8783; Estância: (79)3522-4860; Itabaiana: (79)3431-1585/3431-1585; Lagarto: (79)3631-9395 e Propriá: (79)3322-3429.

Fonte: Ascom CBMSE