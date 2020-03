BOLSA DE TÓQUIO REAGE E SOBE MAIS DE MIL PONTOS

25/03/20 - 09:43:17

Adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deu ânimo à economia

O principal índice da Bolsa de Valores de Tóquio voltou ao patamar de 19 mil pontos durante o pregão de hoje (25) pela primeira vez em duas semanas.

O índice Nikkei de 225 ações selecionadas disparou na abertura desta quarta-feira, ganhando mais de mil pontos. Ele terminou o pregão em 19.546 pontos, 1.454 a mais que no fechamento do dia anterior.

Trata-se da primeira vez em 26 anos e 2 meses que o índice apresenta alta de mais de 1.400 pontos.

Os investidores estão depositando suas esperanças nas medidas de estímulo econômico que muitos governos estão planejando implementar para responder ao impacto causado pela pandemia do novo coronavírus.

A decisão de adiar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio de 2020 por um ano também deu fim ao sentimento de incerteza e ajudou a impulsionar o mercado.

No mercado de câmbio de Tóquio, o dólar teve alta em relação ao iene. Às 17 horas (hora local), na capital japonesa, a moeda americana era negociada entre 111,46 e 111,47 ienes, em um avanço de 0,94 iene em relação à cotação de fechamento do dia anterior.

Por NHK – Agência pública de notícia do Japão – Tóquio

NHK