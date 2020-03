Bolsonaro, vá pra rua e morra!

25/03/20 - 07:54:00

Foi estarrecedor assistir o presidente Jair Bolsonaro defender a reabertura de escolas, o fim do confinamento das pessoas e repetir, cinicamente, que o coronavírus não passa de uma “gripezinha”. Sem qualquer comprovação científica, ele fez pouco caso do que está acontecendo no Brasil e no mundo, onde o Covid-19 já matou milhares de pessoas e, mesmo com o confinamento de milhões, outras tantas estão com as vidas em perigo. Você teria coragem de levar seus filhos à escola, retornar às atividades normais e convidar seus pais e avós para um passeio no Parque da Cidade? É uma pena que, diante desta grave crise mundial de saúde pública, o Brasil tenha no comando um tresloucado, incapaz de enxergar o quanto é grave esta pandemia. Bolsonaro, vá pra rua e morra sozinho. Misericórdia!

Sessão fechada

Os deputados estaduais se reúnem, hoje, para votar o projeto do Executivo reconhecendo estado de calamidade pública em Sergipe. A medica visa combater a pandemia da Covid-19. A aprovação da matéria dispensa o governo da obrigação de respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de permitir mais agilidade nos processos de compras e contratação de serviços. Apenas os parlamentares e alguns poucos servidores do Legislativo participarão da sessão, visando impedir a propagação do coronavírus. Certíssimo!

Contra o tempo

Dirigentes partidários tentam atrair para seus quadros bons candidatos a prefeito e vereador. Como não podem circular pelo estado, devido a pandemia do Covid-19, estão arrebanhando o gado pelo celular e pelas redes sociais. A agonia tem crescido com a aproximação do dia 3 de abril, quando termina o prazo para filiação ou troca partido por quem deseja disputar as eleições de deste ano, se é que elas vão acontecer. Marminino!

Ganância proibida

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) editou um novo decreto ampliando as medidas restritivas objetivando combater o coronavírus. Um dos artigos considera abuso do poder econômico a elevação absurda de preços, sem justa causa. O objetivo é punir empresários gananciosos, que estão aproveitando a crise da saúde pública para aumentar seus lucros exageradamente. São uns mequetrefes. Crendeuspai!

Toque de recolher

Em Poço Redondo está proibido circular depois das 21h até às 5h do dia seguinte. O toque de recolher decretado pelo prefeito Chagas Júnior (PRB) visa impedir que o coronavírus ultrapasse as divisas do município. Segundo o gestor, a decretação da medida foi necessária em função da insistência de algumas pessoas em permanecerem nos bares até altas horas da noite. Bebinho é flórida!

Grana no bolso

Os servidores da Prefeitura de Aracaju recebem o salário deste mês na próxima sexta-feira. A ideia é oferecer tranquilidade financeira à galera nestes tempos bicudos de coronavírus, além de azeitar a economia da capital. Segundo o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), as pessoas estão em casa e muitas já não têm mais dinheiro: “Com o pagamento antecipado, elas poderão organizar as finanças e programar seus pagamentos”, frisa. Ah, bom!

MDB desmentido

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), negou já ter depositado o cachê do cantor baiano Bell Marques, contratado para animar a festa de aniversário da cidade. A falsa acusação foi feita pelo MDB lagartense, comandado pela família Reis. Segundo a gestora, o empenho foi feito antes da propagação do coronavírus, mas não houve depósito do dinheiro. Diante da pandemia, o contrato foi sustado e a festa cancelada, até em respeito ao decreto da Prefeitura proibindo reuniões com mais de 100 pessoas. Ôxe!

Chamada na chincha

Os deputados estaduais do Cidadania denunciaram a fábrica Yazaki, localizada em Socorro, de não respeitar normas sanitárias nesta época de coronavírus. O Ministério Público do Trabalho esteve na empresa, que já começou a se adequar às normas visando resguardar a saúde dos trabalhadores. Melhor assim!

Propagação rápida

Sergipe tem registrados casos de coronavírus, em média, a cada dois dias. O primeiro ocorreu no último dia 14 e, de lá pra cá a Secretaria Estadual da Saúde tem anunciado que novos exames deram positivos para Covid-19 a cada 48 horas. Somente ontem, cinco pessoas foram atestadas com a doença. Felizmente, a maioria dos enfermos está se recuperando, a maioria em suas próprias residências. Graças!

Vende-se panelas

E o brasileiro prefere perder o amigo a esperdiçar uma piada. Veja o que o internauta Mário Sérgio postou nas redes sociais: “Frigideira com fundo triplo antiaderente: R$ 120,00. Caçarola inox com duas alças: R$ 150,00. Caldeirão em alumínio com tampa: R$ 130,00. Ouvir e participar do panelaço contra Bolsonaro não tem preço”. Homem, vote!

Publicado no jornal Estado de Sergipe, em 15 de agosto de 1919.