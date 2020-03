Câmara Municipal de Laranjeiras suspende o concurso público

25/03/20 - 10:32:45

A Câmara Municipal de Laranjeiras decidiu suspender a aplicação da prova objetiva do concurso público nº 01/2020 que seria realizada no dia 05 de abril. Segundo a assessoria de comunicação da Casa, a suspensão é necessária e segue as recomendações das autoridades sanitárias e dos próprios governos, os quais recomendam a proibição de aglomeração de pessoas, garantir a saúde pública e, principalmente, minimizar os impactos da Covid-19 (Novo Coronavírus).

Os interessados e inscritos no concurso público deverão aguardar um novo comunicado da Câmara Municipal de Laranjeiras indicando a nova data para a realização do concurso, que tem como intuito preencher as vagas para os cargos efetivos disponibilizados pela Câmara.

“Porém, isso [a definição da nova data] só será possível assim que este problema criado pelo Coronavírus seja, de fato, dissipado. Não comprometendo o concurso nem os pretendentes aos cargos. Trata-se de uma decisão da empresa responsável pelo concurso e vamos acatar”, disse o vereador e presidente da Casa, Luciano dos Santos.

TDantas Comunicação