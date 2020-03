Cartão escolar é suspenso por decreto durante a interrupção das aulas

25/03/20 - 06:05:45

O uso do cartão Mais Aracaju Escolar está suspenso a partir desta quarta-feira, 24, em cumprimento ao Decreto Municipal n° 6.101 de 23 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento emergencial de saúde pública decorrente da infecção humana pelo Coronavírus.

“Fica suspenso o uso do passe escolar no transporte coletivo enquanto durar a suspensão das atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, prevista nesse decreto”, informa o artigo 11°.

O bloqueio do cartão escolar é uma forma de estimular os jovens a se protegerem contra a proliferação do Covid-19, permanecendo em casa durante o período de suspensão das aulas em faculdade, universidades e escolas públicas e privadas. “Se a recomendação é de isolamento social e as atividades escolares foram suspensas, o bloqueio da meia-passagem estudantil funciona para restringir a circulação de pessoas nos ônibus e ruas da cidade”, reforça Renato Telles, superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju