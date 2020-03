Governo de Sergipe prorroga cadastramento no Mão Amiga Cana até 22 de abril

25/03/20 - 05:07:31

Prazo é estendido para contribuir com municípios no cadastramento, que deve ser feito de maneira individual, reduzindo os riscos de contágio do Covid-19

Com o objetivo de evitar aglomerações e diminuir riscos de contágio do Covid-19 (coronavírus), a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social – SEIAS prorrogou o prazo para o cadastro de beneficiários no Programa Mão Amiga Cana 2020. Com a alteração, os municípios poderão realizar o cadastramento dos trabalhadores até o dia 22 de abril. A medida foi divulgada aos municípios por meio de nota técnica, na qual a SEIAS também recomenda que a realização dos cadastros seja feita de forma individual, evitando aglomerações e adotando todas as medidas preventivas indicadas pelos órgãos de Saúde.

O diretor de Inclusão Produtiva e Cidadania da SEIAS, Ricardo Mascarello, recomenda aos municípios a divulgação de que o atendimento será feito de forma individual. “O prazo de cadastramento dos municípios era até o dia 03 de abril. Adiamos o prazo para o dia 22 de abril, com o objetivo de fazer um cadastro mais efetivo e contemplar os trabalhadores. Com o prazo estendido, recomendamos aos municípios que divulguem nas comunidades que a inscrição deve ser feita de forma individual, para evitar a reunião em grupos. Caso haja novas medidas, serão divulgadas posteriormente”, disse Ricardo.

O Mão Amiga é um programa de transferência de renda do Governo do Estado, que contempla quase 8 mil trabalhadores do corte da cana e da colheita da laranja em 34 municípios. Anualmente, um benefício de R$ 760 é pago a cada um deles, em quatro parcelas de R$ 190, durante o período de entressafra dos cultivos, quando ficam sem atividade na lavoura. No caso do Mão Amiga Cana, o cronograma prevê o pagamento do benefício de junho a setembro de 2020.

São beneficiados pelo programa Mão Amiga Cana os trabalhadores rurais de 21 municípios de atividade sulcroalcooleira: Capela, Santa Rosa de Lima, Japaratuba, São Cristóvão, Areia Branca, Maruim, Carmópolis, Rosário do Catete, Malhada dos Bois, Siriri, Nossa Sra. Das Dores, Capela, Japoatã, São Francisco, Pacatuba, Aquidabã, Laranjeiras, Riachuelo, Divina Pastora, Neópolis e Muribeca.

Fonte e foto assessoria