Coronavírus: Pastora Salete faz apelo em nome dos estudantes da Barra dos Coqueiros

25/03/20 - 15:00:09

Estamos vivendo a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e o isolamento social está entre as medidas adotadas para evitar a proliferação do vírus. Compreendendo os impactos dessa nova realidade, a vereadora Pastora Salete (REPUBLICANOS) faz um apelo para que a Prefeitura da Barra dos Coqueiros se sensibilize e promova a entrega da merenda escolar para os estudantes da rede municipal de ensino, que tiveram suas aulas interrompidas em razão do Covid-19.

“Por decreto, o Governador Belivaldo Chagas determinou que as aulas só poderão ser retomadas no dia 17 de abril. É claro que não poderíamos permitir que nossos estudantes estivessem em sala de aula e colocassem sua vida em risco, mas precisamos lembrar que para muitas crianças e adolescentes do município a merenda escolar é a principal alimentação do dia. Eles não podem ficar desassistidos todo esse tempo”, destacou.

De acordo com a vereadora, a Prefeitura da Barra dos Coqueiros precisa agir e prestar a assistência que esses estudantes necessitam. “Não podemos abandonar nossas crianças e adolescentes dessa forma. É preciso que a Prefeitura entregue, nas casas dos alunos, todos os produtos que compõem a merenda escolar e já estão estocados. Se for necessário, que a administração possa adquirir mais produtos e entregá-los em quantidade suficiente para atender os estudantes durante o período do decreto governamental”, afirmou Salete.

“Nossos estudantes já estão sem aula, eles não podem ficar sem alimento também. Peço, encarecidamente, que o prefeito olhe por nossas crianças e adolescentes”, enfatizou a vereadora.