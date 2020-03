Coronavirus pode mudar eleições

25/03/20 - 00:01:30

Diógenes Brayner – [email protected]

Houve uma mudança no movimento político para as eleições de vereadores e prefeitos. Há um aparente silêncio e distanciamento. O coronavirus – uma gripezinha para Bolsonaro – deixa todos com tudo no ponto – ou na reta. O medo, somado ao pânico, está impondo limites nos encontros. Por telefone, entretanto, presidentes regionais de partidos tentam montar chapas para vereador e há dificuldade para o fechamento. A eleição às câmaras municipais revela complicação, em razão do novo modelo de eleger quem somar mais voto, dentro do tipo clausula de barreira.

Algumas lideranças políticas, até mesmo as mais experientes que fazem boas previsões eleitorais, acham que a chegada do coronavirus aduba dúvidas sobre a realização do pleito. Não apenas isso: deixa o quadro dependendo do “tamanho do estrago que fará em todo o País, provocando mudanças principalmente nas avaliações das Capitais”. Aracaju é uma delas. Não dá para negar a presença do prefeito no trabalho para evitar que o vírus se espalhe e cause um transtorno irrecuperável. Inclusive na mente e caráter das pessoas.

Há uma clara percepção de que uma maioria de parlamentares – também ministros – deseja adiamento das eleições. A constituição deixa claro que o pleito tem que ocorrer ainda este ano, mas já existe um movimento para apresentação de um Projeto de Emenda Constitucional (PEC), para prorrogação do mandato por mais dois anos. Seria o chamado mandato tampão, que o Aécio Neves (PSDB) tanto deseja. Mas, o adiamento ou a prorrogação pode mudar a estrutura eleitoral desse momento, embora não se perceba que uma nova liderança possa reverter a situação.

Qualquer análise do momento leva o prefeito Edvaldo Nogueira à reeleição. Há outro nome que tem se postado bem nos três últimos pleitos, inclusive chegando ao segundo turno, que é o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB). As demais candidaturas são tidas com prováveis condições de mexer com a eleição, mas sem alterar a visão mais aguçada. Teoricamente disputam o segundo turno, caso haja, exatamente em razão da boa administração conduzida por Edvaldo Nogueira.

A prorrogação do mandato por dois anos, para uma coincidência com as eleições estaduais de 2022, deixa uma dedução natural de que, se reeleito, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) tende a ser candidato ao Governo do Estado. Mas, naturalmente, com a eleição municipal ficando, também, para 2022, há uma possibilidade que ocorreria com o pleito neste ano: a de Edvaldo Nogueira tentar o Governo do Estado, depois de seis anos de mandato.

Seria isso aí, mas é preciso primeiro que o pleito seja realmente prorrogado para 2022, o que no momento é apenas desejo de muitos.

Situação de emergência

A Assembleia Legislativa tem hoje sessão plenária presencial e deve votar o projeto que decreta situação de emergência em Sergipe, sugerido pelo governador Belivaldo Chagas.

*** Em razão da expansão do coronavírus, não será permitida presença de pessoas que não sejam servidores da Alese.

Estão isolados

Pelo menos três deputados vão deixar o isolamento social em seus sítios e virão hoje para a sessão presencial na Assembleia Legislativa, absolutamente necessária.

*** Os três já avisaram que ao terminar a sessão deixam o plenário imediatamente e retornam ao isolamento.

Podem ocorrer mudanças

O deputado Luciano Pimentel (PSB) acha que nas eleições desse ano podem ocorrer mudanças e defende o seu adiamento para mais à frente.

*** Acha que o fechamento de chapas para vereador será difícil até 04 de abril, em razão desse momento de coronavirus.

*** Sente que há algumas resistências no TSE e Câmara Federal, “mas quando o povo começar a se mobilizar as coisas ficam diferentes”.

Fica em liberdade

O radialista George Magalhães foi condenado em primeira instância, mas continuará em liberdade, porque cabe recurso.

*** A informação é que a direção da Fan FM, de Carmópolis, vai manter seu programa diário do meio-dia a 14 horas.

Contra Sukita

Ultimamente George Magalhães travava uma luta contra o ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, que tem problemas jurídicos por questões políticas.

*** A troca de insultos entre George e Sukita “divertia” os ouvintes da região, pelas acusações com o mesmo sentido.

Advogado deve apelar

George Magalhães não será recolhido à penitenciária. O seu advogado vai aguardar o retorno das atividades forenses para recorrer, uma vez que os prazos estão suspensos.

*** A pandemia do coronavírus provocou Portaria Conjunta 16/2020 GP1 Normativa do TJ/SE. Enquanto isso, George vai aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Toque de Recolher

O prefeito de Poço Redondo, Edmilson Chagas Júnior, determinou toque de recolher na cidade, alegando o crescente número do coronavirus no mundo, no Brasil e em Sergipe.

*** O decreto leva em consideração a relutância de algumas pessoas, apesar de decretos estadual e municipal, em cessar aglomerações no período noturno no âmbito do município.

Não se fala em política

Pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora da Glória, o ex-deputado Jairo Santana (Republicanos) disse ontem que as pessoas estão aflitas, na cidade, com esse Coronavírus.

*** Diz que a situação em Glória está complicada, porque houve um caso registrado no hospital. Daí então, todos estão preocupados: “enquanto isso perdurar não se fala de política em Glória”.

*** – E o pior é que agente tem que agir internamente por conta dos prazos de filiações e o TSE não quer mudar o calendário eleitoral.

Reinaldo sugere

O ex-conselheiro Reinaldo Moura diz que o Governo Federal vai ter que cumprir decisão judicial e ficar sem receber valores da dívida mensal de São Paulo para com a União.

*** E pergunta: “Você sabe quantas prefeituras no Brasil tem milhões de reais retidos

mensalmente para pagamento de dúvidas com o INSS?”

*** E sugere: “por que não suspender essas retenções enquanto perdurar a crise do coronavirus? Vai ajudar a centenas de municípios.

PCdoB está na luta

O vereador professor Bittencourt (PCdoB) reuniu-se recentemente com a presidente nacional do partido, vice-governadora, Luciana Santos, de Pernambuco, para tratar da sigla em Sergipe.

*** O PCdoB está fazendo a chapa para vereador, que terá no mínimo onze mulheres.

*** Bittencourt disse ontem que não tem qualquer motivo para deixar o PCdoB e se manterá filiado à sigla.

JB trabalha chapa

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) também está em casa e, via telefone, tenta montar a chapa de vereador do seu partido.

*** O PT ainda tinha a esperança de ter o seu apoio na disputa pela Prefeitura, mas desanimou com a declaração de JB por Edvaldo.

PT com projetos

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, avisa que a bancada do seu partido apresentou projetos como o da renda mínima, recursos para Estados e municípios, prioridade na liberação das emendas para saúde e isenção de IR e medidas para reduzir o desemprego.

*** Segundo Rogério, “apontamos caminho e também de onde sairia o recurso, sem prejuízo para a União.

Fundos transferidos

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que os Fundos Eleitoral e Partidário são bilionários e neste momento de crise com a pandemia do coronavirus devem ser utilizados em defesa da população brasileira.

*** Com a ação de parlamentares para distribuição dos Fundos Eleitoral e Partidário, a tendência é que se chegue a consendo sobre adiamento das eleições.

Ouvir pré-candidatos

O presidente do Republicanos, ex-deputado Jony Marcos, disse ontem que está trabalhando a formação de chapa para vereador no município de São Cristóvão.

*** Segundo ele, Aracaju está praticamente com a chapa fechada.

*** Jony disse que o Republicanos vai apoiar Edvaldo Nogueira, mas só vai bater o martelo depois de ouvir todos os pré-candidatos a vereador.

Marcio critica

Marcio Macedo (PT) considerou absurdo o pronunciamento de Bolsonaro ontem. “Vai à contramão do esforço do povo brasileiro e do mundo inteiro, mobilizado para conter avanço do coronavírus”.

*** Diz que o ataque de Bolsonaro à imprensa, que, ao contrário dele, “tem feito trabalho espetacular de informação à sociedade, com o objetivo de prevenir a proliferação do coronavírus”.

Um bom bate papo

Muito estranho – Deputado federal disse, ontem, que não está conseguindo entender “essa candidatura do PT a prefeito de Aracaju: acho tudo muito estranho”, disse.

PT propõe – Rogério Carvalho diz que o PT propõe o seguro quarentena de R$ 1045. Uma medida para proteger a vida. Garantir a quarentena dos brasileiros. Possibilitar a estabilidade nos empregos e o funcionamento da economia.

Pessoa trabalha – A maioria dos presidentes estaduais e municipais de partidos estão trabalhando, on line, para formação de chapa para vereador.

Áreas comerciais – As ruas de Aracaju estão praticamente desertas, embora haja algum movimento em áreas comerciais. A maioria atende a recomendação de quarentena.

Pouco panelaço – Em Aracaju não ocorreu panelaço que chamasse atenção no momento em que Bolsonaro estava falando.

Sem cortes – A Agencia Nacional de Energia Elétrica resolveu suspender cortes de energia pelo período de 90 dias, em razão do Coronavirus.

Prazo de filiação – Fábio Mitidieri diz que o prazo para filiações está mantido para o dia 4 de abril. Mas como medida de segurança e saúde, será feito por e-mail e pelo telefone.

Sobre gripezinha – Muito criticado o pronunciamento que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem sobre o coronavirus. Insiste em tratar a doença como “gripezinha”.