Deputado capitão Samuel cobra medida emergencial do Banese

25/03/20 - 05:33:53

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) tem externado sua preocupação com o avanço em Sergipe da pandemia do novo coronavírus e tem usado suas redes sociais para dialogar com a população e apresentar alternativas aos gestores no combate e prevenção ao vírus.

Nessa terça-feira (24), o parlamentar pontuou que várias instituições financeiras, espalhadas pelo País, já estão tomando medidas que ajudem seus clientes a superarem este momento difícil de muitas adversidades e cobrou uma postura emergencial do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

“O Banese não pode ficar isolado e com a atuação especificamente visando lucro e sua situação, esquecendo-se dos seus clientes e de todos os sergipanos. Suspensão por 6 meses já!”, defendeu o parlamentar, pontuando que o Banese tem 90% das suas operações voltadas para empréstimos pessoais.

“Especialmente são servidores públicos que estão sem reajuste há sete anos e que também estão submetidos a esta crise terrível. O Banco precisa suspender o pagamento pelos próximos seis meses das parcelas de empréstimos”, cobrou Capitão Samuel.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto: Jadílson Simões