EM NOTA, ENERGISA DIZ QUE IRÁ RESPEITAR DECISÃO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL

25/03/20 - 06:50:05

Conforme informações prestadas previamente pela Energisa ao longo dos últimos dias, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta terça-feira, 24, um conjunto de medidas que está sob análise da distribuidora. A empresa considera de extrema relevância o posicionamento do regulador nesse momento crítico que o país e a sociedade atravessam.

Esse é um momento de profundas mudanças para a sociedade, no qual o espírito comunitário se torna ainda mais relevante. A Energisa ressalta que está dedicada em manter o fornecimento de energia para seus mais de 7,8 milhões de clientes em todo o país, e que vai cumprir a determinação da Aneel de não realizar cortes em consumidores residenciais e de serviços essenciais à população durante os próximos 90 dias.

A Energisa destaca o apelo feito pelo regulador para que, aqueles clientes que têm condições, mantenham seus pagamentos em dia pelos meios disponíveis, priorizando os meios de pagamento digitais. Informa, ainda, que o faturamento dos clientes continuará sendo feito normalmente. A Energisa colocou à disposição dos clientes canais digitais como Whatsapp 79 98101-0715, aplicativo Energisa ON, e o site energisa.com.br, além do 0800 079 0196, para o atendimento integral de todas as necessidades, incluindo modalidades de débito em conta.

Lotti+Caldas Comunicação