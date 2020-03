ESTADO DE SERGIPE TEM MAIS UM CASO CONFIRMADO DE CORONAVÍRUS

25/03/20 - 17:14:53

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), confirmou nesta quarta- feira, 25, mais um caso do novo coronavírus (Covid-19), com isso sobe para 16 o número de casos confirmados no Estado.

O teste foi positivo para uma mulher de 52 anos, residente em Aracaju, que não tem ligação com nenhum dos casos já confirmados sendo, portanto, uma transmissão comunitária. Ela está seguindo protocolo de isolamento domiciliar e social.

Casos confirmados: 16

Aracaju = 13

Propriá = 2

Nossa Senhora da Glória = 1