Covid-19 – Exercícios em casa oferecem segurança durante pandemia

25/03/20 - 13:57:49

Educador físico recomenda a orientação por vídeos e aulas online

Por Suzy Guimarães

Movimentar o copo é essencial, mas, no momento, não é recomendado sair de casa. Então, os corredores ou os praticantes da caminhada ao ar livre devem buscar novas opções para não permanecer na ociosidade. Uma boa sugestão é fazer exercícios que podem ser realizados com os próprios móveis da casa, como alongamentos, flexões, abdominais e até os aeróbicos, como pular corda, polichinelo, saltitar, ou, ainda, exercícios de fortalecimento usando pesos.

“Como a recomendação é não sair de casa, temos que nos adaptar a essa nova rotina e incluir os exercícios físicos. Mesmo que possamos realizar algumas atividades ao ar livre sem aglomeração de pessoas, como caminhadas, passear de bicicleta, entre outras, é importante observar que os riscos ainda existem”, alertou o coordenador do curso de Educação Física da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, Kleilson Ricardo de Albuquerque.

Ele explica que os benefícios são muitos, mesmo em casa, podendo aumentar a aptidão cardiorrespiratória, resistência, capacidade de absorção de oxigênio, ajudando ainda a reduzir o stress e a ansiedade. “Podemos utilizar materiais disponíveis em nossa própria casa, como sofá, cadeiras, toalhas, e outros objetos. Até pesos podem ser confeccionados usando o material que tenhamos disponíveis”, explica.

Apesar de aconselhar a prática de exercícios por qualquer pessoa, o educador observa que é importante buscar uma orientação profissional, que pode ser feita online, para conseguir realizar uma sequência adequada e correta de exercícios, evitando o risco de contusão. “É preciso ter boa orientação para que não ocorram lesões, problemas de coluna, ou, até mesmo, ferimentos por não estar realizando o exercício da forma correta”, ressaltou.

Ele reforça que, nesse momento, devemos fazer da tecnologia a nossa grande aliada. “Vamos buscar aulas e consultoria on-line, com vídeos em tempo real. Em tempos difíceis, precisamos aprender a nos adequar às novas possibilidades. O importante é estar ativo e dentro de casa, mas com segurança e probabilidade de obter um bom resultado”, conclui o professor.