Fábio Henrique remaneja R$ 11,5 milhões de emendas para o combate ao Covid-19

25/03/20 - 16:19:05

Milhares de pessoas estão perdendo a vida porque foram infectadas pelo Coronavírus (Convid-19); no Brasil são 47 óbitos; e em Sergipe já registram 15 casos sem mortes. Esse é um vírus que tem parado o mundo e assustado às pessoas. Por conta disso, o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) remanejou R$ 11,5 milhões para reduzir o impacto da Pandemia do Coronavírus.

Fábio Henrique remanejou R$ 8 milhões para o Governo de Sergipe, R$ 2 milhões para a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, R$ 1 milhão para a Prefeitura de Aracaju e R$ 500 mil para a Prefeitura de São Cristóvão. A previsão do Governo Federal é que os recursos sejam liberados até o dia 31 de março e a expectativa é que não possua contingência.

“Esse é um momento de união. Temos de combater o Convid-19 e para esse momento não pode existir partido político, nem aliado e nem adversários. Eu me preocupo com pessoas e fiz uma distribuição para atender os municípios onde os especialistas acreditam que haverá um maior número de infectados. E também destinamos boa parte para o Estado, porque atenderá a diversos outros municípios”, destacou o deputado Fábio Henrique.

Fonte e foto assessoria