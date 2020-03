Governo do Estado inicia pagamento nesta terça-feira, 31

25/03/20 - 12:41:33

Recebem nesta data, os servidores com vínculo efetivo ativos, aposentados e pensionistas com vencimentos de até R$ 3 mil

O Governo do Estado inicia, na terça-feira (31), a partir das 13h, o calendário de pagamento referente ao mês de março quando recebem os servidores com vínculo efetivo ativos, aposentados e pensionistas com vencimentos de até R$ 3 mil (três mil reais).

Além desses, recebem seus salários na íntegra os servidores efetivos do Sergipeprevidência, Ipesaúde, Segrase, Agrese, e servidores da Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), incluindo magistério e administrativos, lotados em escola.

No dia 09 de abril, a partir das 13h, o Governo dá continuidade ao pagamento da folha e a 3ª parcela do 13 º Salário de 2019, quando recebem os demais servidores ativos, aposentados e pensionistas cujos vencimentos estão acima de R$ 3 mil (três mil reais), bem como todos os servidores comissionados sem vínculo.