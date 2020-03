DEPUTADO GUALBERTO DIZ QUE BOLSONARO É INCOMPETENTE DIANTE DA CRISE DO COVID-19

25/03/20 - 13:06:44

Durante sessão atípica na Assembleia Legislativa de Sergipe nesta quarta-feira (25), por conta da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, que afeta praticamente todos os países, o deputado estadual Francisco Gualberto (PT) fez duras críticas à postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante da crise mundial. Na contramão de todos os chefes de Estado de países muitos mais desenvolvidos que o nosso, o presidente age com tamanha irresponsabilidade. Está tratando a pandemia como uma ‘gripezinha’, e isso é inaceitável. Demonstra um despreparo total, e precisamos reagir a isso”, disse o deputado, deixando claro que o presidente do Brasil é incompetente diante da crise.

Na sessão foram discutidos e votados alguns projetos de lei enviados pelo poder Executivo relativos à pandemia do Covid-19, entre eles o decreto de calamidade pública do Estado e a criação do cartão Mais Inclusão, que garante um recurso financeiro para famílias necessitadas. Também foram votados projetos de resolução da Assembleia Legislativa que tratam do combate à epidemia. Apenas os deputados e alguns poucos assessores técnicos participaram da sessão.

Por Gilson Sousa