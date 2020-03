HOSPITAL DE CIRURGIA RECEBE A ESTRUTURA FÍSICA DA NOVA UTI NA CIDADE DE ARACAJU

25/03/20 - 06:20:33

A Universidade Tiradentes (UNIT), entregou ao Hospital de Cirurgia, na manhã desta terça-feira, 24, a estrutura física da nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O objetivo é que, na primeira semana de abril, a UTI já esteja disponível para tratamento aos pacientes.

Essa área estava interditada desde 2015.

Depois da assinatura do termo de parceria com a Unit foi dado início a restruturação da nova UTI que seria inaugurada no mês de maio, porém na atual situação de preparo para assistência aos efeitos da pandemia (COVID-19), a UNIT adiantou as fases da obra e antecipou a entrega desse espaço em um mês, a fim de disponibilizar leitos de alta complexidade para pacientes em tratamento do coronavírus.

Ao todo, a nova UTI possui 20 leitos, que atendem aos padrões de segurança. Inicialmente, o novo espaço será utilizado exclusivamente para o tratamento dos pacientes com COVID-19. “Os pacientes com coronavírus que vierem a precisar de um tratamento de terapia intensiva serão atendidos aqui, essa ação faz parte do nosso plano de contingenciamento. A partir de agora nós vamos equipar os leitos e pretendemos iniciar o funcionamento da UTI na primeira semana de abril”, ressaltou o Diretor Técnico do Hospital de Cirurgia, Dr. Rilton Morais.

Além da UTI, a UNIT também entregou uma ALA de internamento de 29 leitos, são 5 enfermarias totalmente adequadas que estarão também disponíveis para uso em abril.

Para que tudo ocorra como planejado, o Hospital de Cirurgia está trabalhando na captação de recursos financeiros que auxiliarão na aquisição dos equipamentos, mobiliário e outros produtos necessários para o pleno funcionamento desses leitos.

Para isso, o Hospital teve a grande felicidade de contar com grupo de pessoas de diversas classes sociais e profissões, que montaram no último fim de semana uma Campanha de doação onde a população pode se unir ao Hospital de Cirurgia nessa grande ação de implantação de leitos.

As doações podem ser realizadas através das contas: Caixa Econômica- Ag: 2186, Conta: 4261-0 (tipo 3), CNPJ: 13.016.332/0001-06 ou Banese: Ag: 048, Conta: 03 10698-1, CNPJ: 13.016.332/0001-06.

