IFS SUSPENDE EDITAIS PARA INGRESSOS DE NOVOS ALUNOS NO PERÍODO 2020/2

25/03/20 - 15:17:58

Algumas etapas das seleções são presenciais, o que está inviável neste momento de cuidados contra a pandemia da covid-19

Diante da situação de emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), o Instituto Federal de Sergipe, por meio da Pró-reitoria de Ensino (Proen), suspendeu os editais para seleção de novos alunos para o período letivo 2020.2 (processo seletivo 2020.2, transferência externa, portador de diploma e reintegração).

A medida foi necessária porque a participação nestes processos envolve etapas de inscrição, pagamento de taxa, realização de provas e entrega de documentos por parte dos interessados, que precisam ser realizadas presencialmente, o que tem sido desaconselhado pelas autoridades de saúde.

Entendendo que no momento a preocupação deve ser garantir o bem estar coletivo para a superação dessa fase, a Proen informa ainda que divulgará novo cronograma para ingresso discente assim que a situação for normalizada e orienta os candidatos interessados que aproveitem o momento para continuar estudando em casa.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a instituição pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (79) 3711-1888 ou (79) 3711-3176.

Fonte IFS