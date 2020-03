METEOROLOGIA PREVÊ CHUVAS NOS PRÓXIMOS DIAS NO ESTADO DE SERGIPE

25/03/20 - 09:12:02

A previsão é de tempo instável com chuvas intensas durante a semana, instabilidade climática permaneça nos próximos dias

O Centro de Meteorologia de Sergipe prevê tempo nublado e com chuva para os próximos dias em Sergipe. Com base em boletins recebidos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e do Centro de Meteorologia da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), há possibilidade de chuvas intensas em todo o estado com previsão de trovoadas. A Defesa Civil estadual informa que a população deve ficar atenta a essa previsão de chuvas intensas até esta sexta-feira, 27.

Para hoje, quarta-feira (25), é provável a ocorrência de chuvas em todo território sergipano com tempo predominantemente nublado e chuvas durante madrugada, dia e início da noite. Essas chuvas podem ser intensas e quantificar na faixa de 20mm à 50mm no Leste Sergipano e na Grande Aracaju.

Ainda segundo boletim, na quinta-feira (26), a tendência sugere que o tempo permaneça nublado, com precipitações leves ocorrendo na região Centro- Sul do estado e no Baixo São Francisco.

Já na sexta-feira, 27, espera-se que o tempo fique nublado durante o dia inteiro, com ocorrência de chuvas leves nas regiões Norte e Centro Sul.

O meteorologista do Centro de Meteorologia do Estado, ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Overland Amaral, revela que esse tipo de instabilidade climática é comum nessa nova estação. “É importante ressaltar a possibilidade da ocorrência de pancadas de chuvas isoladas em qualquer parte do estado devido as instabilidades atmosféricas atuantes. Tudo indica que teremos uma estação chuvosa que também podem vir acompanhadas de trovoadas, relâmpagos e rajadas de ventos,com características convectivas”, explica Overland Amaral.

A Defesa Civil Estadual conta com um sistema de alerta meteorológico e quem desejar receber esse serviço, via SMS, deve enviar mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade. Situações de emergência devem ser informadas pelo telefone 193. Na capital, intercorrências também podem ser informadas pelo número 199.