MP/SE recomenda que as instituições de longa permanência a idosos restrinjam visitas

25/03/20 - 11:09:52

O Ministério Público de Sergipe, por meio das 4ª e 11ª Promotorias de Justiça dos Direitos do Idoso e do Centro de Apoio Operacional do Direitos Humanos, recomendou às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) que restrinjam visitas apenas a situações emergenciais e que mantenham familiares e responsáveis informados das condições de saúde dos idosos residentes.

Segundo a recomendação, as instituições devem proporcionar aos residentes contato com familiares, amigos e responsáveis via telefone ou videoconferência, elaborar um plano de ação e vigilância no âmbito de suas rotinas, evitar atividades grupais pelo tempo necessário, bem como atualizar a situação vacinal dos residentes e colaboradores.

Também foi recomendada a adoção de outras medidas preventivas, previstas no Decreto Estadual n° 40563/20, na Declaração da Organização Mundial de Saúde de Emergência em Saúde Pública e expedidas pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), como a higienização de louças, maçanetas, banheiros e outros objetos/locais de uso comum dos residentes.

Clique abaixo e confira a Recomendação na íntegra

Recomendação Instituições de Longa Permanência

