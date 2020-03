OPERAÇÃO CONJUNTA DA POLÍCIA CIVIL RESULTA EM MORTE DE SUSPEITO

25/03/20 - 17:03:52

Na manhã dessa quarta-feira, 25, uma operação conjunta entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), o Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIPOL) e a Delegacia de Siriri resultou na morte de Michel Silva da Rocha, 19 anos. O suspeito era investigado pela prática de crimes como homicídio, roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo nos municípios de Siriri e Estância.

Segundo as investigações, Michel possuía um mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio. Após receber informações da DIPOL, policiais civis do COPE localizaram o suspeito na casa da mãe dele, no bairro 17 de Março. No momento em que os policiais foi dar cumprimento ao mandado de prisão, a equipe foi recebida a tiros.