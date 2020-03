Prefeitos confirmam cancelamento dos festejos juninos e demais festas no interior

Prefeitos confirmam cancelamento de festejos juninos e festas tradicionais no interior de Sergipe

Trinta e um prefeitos de Sergipe assinaram uma nota pública confirmando a suspensão da realização de festas juninas, tradicionais ou de qualquer outro tipo de comemoração nos municípios. A medida foi tomada em virtude da crise em que vive o País, provocada pela pandemia da Covid-19.

A decisão foi anunciada durante uma reunião on-line coordenada pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) com a participação de todos os prefeitos e do governador Belivaldo Chagas, que apoiou e elogiou a iniciativa dos gestores. “O Estado também não fará nada festivo até o dia 30 de maio”, disse.

Na nota pública, os prefeitos alegam que mesmo com o anúncio de compensação do FPM feita pelo Governo Federal, os municípios sofrerão com penalizações nos repasses das demais transferências constitucionais que compõem parcela significativa da fonte de receita municipal.

“Diante das dificuldades que o nosso País está vivendo, sabemos que é impossível pensar em medidas de enfrentamento com realização de festas. Todos nós, gestores, fomos pegos de surpresa por esta pandemia, mas o principal de tudo é estarmos juntos para que esta crise seja superada da melhor forma possível”, ressaltou o presidente da FAMES, Christiano Cavalcante.

A prefeita de Capela, Silvany Mamlak, cujo município realiza o São Pedro mais tradicional de Sergipe, destacou que o momento é de união e responsabilidade. “Precisamos ser responsáveis com os recursos públicos e com a nossa população. Festa, vamos comemorar a partir do momento em que vencermos esta pandemia. O importante agora é cumprir o nosso papel de cuidar das pessoas”, justificou.

Confira os (as) prefeitos que assinaram a nota pública:

CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE

Presidente da FAMES e prefeito de Ilha das Flores

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Prefeito de Areia Branca

FERNANDO RIBEIRO FRANCO NETO

Prefeito de Muribeca

ANDERSON MENEZES

Prefeito de Frei Paulo

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA

Prefeito de Estância

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

Prefeito de Itaporanga D’ajuda

VALMIR DOS SANTOS COSTA

Prefeito de Itabaiana

SILVANY YANINA MAMLAK

Prefeita de Capela

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO

Prefeita de Malhador

MARCELL MOADE RIBEIRO SOUZA

Prefeito de Campo do Brito

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS

Prefeito de Indiaroba

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA

Prefeito de Poço Verde

SÝLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO

Prefeito de Divina Pastora

ELIO JOSÉ LIMA MARTINS

Prefeito de Pirambu

FLAVIO FREIRE DIAS

Prefeito de Telha

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

Prefeito de Pacatuba

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO

Prefeito de Pedra Mole

FÁBIO SILVA ANDRADE

Prefeito de Nossa Senhora de Lourdes

LUIZ ROBERTO AZEVEDO SANTOS JUNIOR

Prefeito de Santa Rosa de Lima

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

Prefeito de Nossa Senhora da Glória

EVERTON DOS SANTOS LIMA

Prefeito de São Miguel do Aleixo

DUÍLIO SIQUEIRA RIBEIRO

Prefeito de Salgado

JEFFERSON SANTOS DE SANTANA

Prefeito de Maruim

ADEMILSON CHAGAS JUNIOR

Prefeito de Poço Redondo

LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA

Prefeita de Japaratuba

EDNALDO VIEIRA BARROS

Prefeito de Canindé de São Francisco

ANTONIO PASSOS SOBRINHO

Prefeito de Ribeirópolis

MANOEL OLIVEIRA SILVA

Prefeito de Itabi

NEUDO ALVES

Prefeito de Cedro de São João

CLYSMER FERREIRA BASTOS

Prefeito de Brejo Grande

JOSE ROSA DE OLIVEIRA

Prefeito de Siriri

GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS

Prefeito de Santo Amaro das Brotas

