PREFEITURA DE ARACAJU MANTÉM ALERTA PARA A POSSIBILIDADE DE CHUVAS

25/03/20 - 05:05:26

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém atenção para a instabilidade climática, na capital. Diante de novos boletins do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), foi emitido novo alerta para a possibilidade de chuvas, através do serviço SMS da Defesa Civil – 40199.

A mensagem enviada aos mais de 35 mil telefones móveis cadastrados no serviço indica persistência na previsão de chuvas e ventos fortes, por mais 24h. O objetivo é manter a população informada e com atenção à possíveis situações que possam oferecer riscos, de maneira a adotar medidas preventivas.

A Defesa Civil de Aracaju pode ser acionada pelo serviço emergencial 199, que funciona 24h, todos os dias da semana.

Cadastro

Para realizar o cadastramento e receber os alertas da Defesa Civil, basta acessar o campo de mensagens (SMS) do celular, inserir no destinatário o número 40199 e, em seguida, no corpo da mensagem, informar o CEP da região.

Após enviar a mensagem, o usuário receberá uma confirmação do cadastro. O serviço é gratuito e é possível cadastrar mais de um CEP.