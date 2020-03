PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU SÃO ADIADAS

25/03/20 - 08:27:03

A medida foi adotada por causa da pandemia do novo coronavírus

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) informou na noite dessa terça-feira (24) o adiamento das provas do concurso público do órgão, que aconteceria no dia 17 de maio.

Diante do quadro de pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) resolveram adiar a realização das provas do Concurso Público, que estavam agendadas para acontecer dia 17 de maio deste ano, para todos os cargos dispostos do edital.

A medida foi adotada visando a proteção à saúde e à segurança dos participantes, bem como de todos os colaboradores envolvidos na realização do certame.

Posteriormente a FGV e a CMA estarão divulgando em seus sites, informações acerca da nova data de aplicação das provas do concurso.

O edital foi publicado no dia 10 de fevereiro deste ano, visando o preenchimento de 52 vagas, sendo 18 para nível superior e 34 para nível médio/técnico.