SENADOR ALESSANDRO DESTINA CERCA DE R$ 11 MILHÕES PARA COMBATER CORONAVÍRUS

25/03/20 - 15:43:00

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) divulgou nota comunicando o remanejamento das suas emendas de bancada para ação de enfrentamento ao coronavírus. O recurso total é de cerca de 11 milhões de reais e serão liberados imediatamente. “Do que me cabe definir sobre o remanejamento das emendas de bancada, fiz a destinação de R$ 5.472.152,55 para a prefeitura de Aracaju e de igual valor para o Governo de Sergipe”.

O Governo Federal deve liberar ainda o remanejamento das emendas individuais dos parlamentares sergipanos. Segundo o senador Alessandro, o novo valor será de cerca de 15 milhões de reais, e serão divididos entre Estado, a capital Aracaju e cidades do interior.

Há cerca de 8 dias, o senador Alessandro Vieira havia solicitado ao Ministério da Economia o remanejamento das emendas para que pudesse apoiar as ações de combate ao coronavírus em Sergipe.

Alessandro Vieira registrou que o prefeito Edvaldo Nogueira recebeu prontamente suas ligações e apontou a destinação específica dos recursos e seu planejamento para a execução. Já com o governador Belivaldo não foi possível o contato, “apesar de 72 horas de tentativas”.

“Vamos seguir 100% disponível para os gestores sergipanos, independentemente de grupo político ou posição ideológica. A hora é de trabalhar”, destacou Alessandro.

Fonte e foto assessoria