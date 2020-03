SERGIPANA DE LAGARTO QUE RESIDIA EM SÃO PAULO MORRE VITIMA DO COVID-19

25/03/20 - 07:49:44

Na tarde desta terça-feira (24) a radialista Hellen Souza, da Serigy FM, publicou em suas redes sociais, a informação sobre a morte de sua prima, uma sergipana que residia no estado de São Paulo, vitima de Covid-19.

Sobre a morte da sergipana Samantha Farias, 33 anos, fisioterapeuta e natural do município de Lagarto, as informações são de que ela residia no estado de São Paulo e após ser internada em hospital da cidade, foram feitos os exames que comprovaram positivo para o covid-19.

Samantha era casada, deixou duas filhas, sendo uma de 1 ano e 8 meses e outra de 3 anos.

O seu corpo foi cremado nesta terça-feira (24).

Com informações do radialista Evenilson Santana