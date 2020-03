Setransp emite nota de esclarecimento sobre informações inverídicas

25/03/20 - 12:50:46

Em esclarecimento às informações inverídicas que estão sendo noticiadas em redes sociais, o Setransp vem a público esclarecer:

O Decreto Municipal nº 6.100 de 20 de março de 2020 estabeleceu que esteja disponível o serviço de transporte público coletivo com 70% da frota nos dias úteis e 50% no final de semana, e assim está sendo cumprido pelas empresas prestadoras do serviço de ônibus.

Quanto às medidas de enfrentamento e prevenção para resguardo dos usuários e seus colaboradores, as empresas estão seguindo as orientações das autoridades sanitárias, a exemplo do Ministério da Saúde.

As medidas indicam que as luvas promovem maior concentração de bactérias, portanto, a recomendação é de que seja constante a higienização das mãos, e assim os colaboradores estão sendo orientados, para lavarem as mãos com frequência usando sabonete, inclusive disponibilizados nos banheiros dos Terminais de Integração. No mesmo sentido, o uso frequente de álcool em gel, também disponibilizado aos colaboradores e nos Terminais.

Quanto ao uso de máscaras, a recomendação do Ministério da Saúde é de que seja utilizada apenas por pessoas que apresentem um dos sintomas. Neste caso, os funcionários que apresentam qualquer tipo de sintoma de fragilidade em sua saúde estão sendo liberados imediatamente para a devida recuperação.

O setor de transporte segue mantendo também todas as medidas de reforço de limpeza e higienização de ônibus e Terminais. Contudo destaca a dificuldade que está enfrentando para reposição do álcool em gel por conta da ausência no mercado.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju