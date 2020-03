SINDUSCON EMITE NOTA DE MOÇÃO DE APOIO E ADESÃO A MEDIDAS DO GOVERNO

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Sergipe (SINDUSCON), que representa as empresas do ramo, emitiu nota em que declara apoio e adesão às medidas implementadas pelo Governo Estadual por intermédio do Decreto 40.567, de 24.03.2020, afirmando a manutenção de sua atividade econômica.

Segundo a SINDUSCON, também serão mantidos milhares de empregos, “obedecidas, claro, as normas de prevenção e enfrentamento do coronavírus ali previstas”. Ao mesmo tempo tempo o sindicato enaltece a importância dessas empresas permanentemente no “progresso e desenvolvimento do Estado, com quem as estreitas relações impõem a ambos o irrestrito cumprimento das condições e prazos entre si ajustados, como único meio de preservar a atividade empresarial, o emprego e a renda”.

25/03/20 - 19:15:47