Unit investe 3 milhões de reais em novos leitos de UTI no Hospital Cirurgia

25/03/20 - 05:42:14

Em face ao momento de pandemia que o mundo vivencia contra o novo coronavírus, os novos leitos de UTI e reforma de enfermaria representam esperança aos sergipanos

Após cerca de sete meses de obra, graças ao investimento da Universidade Tiradentes – Unit -, a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia apresentou à sociedade sergipana hoje, 24, os novos 20 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (sendo dois de isolamento total) e a reforma dos 29 leitos de enfermaria da Ala E. A previsão é que a nova UTI comece a funcionar a partir de 1º de abril.

Toda a reforma inclui a área de hidráulica e elétrica, sistema de climatização dos 20 leitos da UTI e 29 da enfermaria, além de pisos, esquadrias, pintura e fachada foram renovados. Tudo isso para proporcionar mais conforto e dignidade aos pacientes, além de segurança, com a instalação e sistema contra incêndio tanto na UTI, quanto na Ala E do Hospital de Cirurgia.

De acordo com o diretor técnico do Hospital de Cirurgia, Dr. Rilton Morais, a obra estava interditada desde 2015 e só foi retomada em 2019, quando a Unit assumiu a reestruturação da nova UTI. “Deveria ser inaugurada no mês de maio, mas diante da atual situação de preparo para assistência dos efeitos da pandemia pelo COVID-19, a Unit adiantou as fases da obra e antecipou a entrega desse espaço em um mês, a fim de disponibilizar leitos de alta complexidade para pacientes em tratamento do coronavírus”, explica Dr. Rilton.

“Estamos praticamente quase duplicando o número de leitos de UTIs gerais, pois vamos ter 45 leitos e isso proporciona melhoria no conforto aos pacientes. O sistema de refrigeração é individualizado para cada box do paciente na UTI, por exemplo. Quanto mais a experiência dele e de sua família que o acompanha for confortável, melhor é o processo de tratamento e cura”, considera Dr Rilton.

Com isso, alunos e professores da área da Saúde da Unit que realizam estágios e internato no hospital, otimizando o atendimento diário junto à equipe médica do Cirurgia, terão ainda mais condições de praticar os ensinamentos adquiridos em sala de aula.

Para o diretor de Saúde da Unit, Dr. Hesmoney Santa Rosa, inaugurar obras importantes para Sergipe, em um momento tão delicado quanto esse cenário de pandemia pelo novo coronavírus, tem a ver com a missão da Universidade. “Esse momento é muito marcante para nós, pois assumimos uma obra que aumenta mais da metade dos leitos do hospital e que estava parada por falta de verba. Isso faz parte da nossa missão, de inspirar as pessoas a ampliar os horizontes. Poder entregar o espaço totalmente reformado e moderno, em um momento de pandemia pelo novo coronavírus, acredito que seja mais um sopro de esperança para toda sociedade sergipana”, considera professor Hesmoney Santa Rosa.

Os materiais (desde EPIs a monitores multiparamétricos e ventiladores pulmonares) e capital humano são de responsabilidade do Hospital de Cirurgia. “A montagem dos equipamentos iniciará amanhã, dia 25. E estamos capacitando os profissionais que atuarão na UTI”, explica Dr. Rilton Morais.

Como o momento é de isolamento social diante do novo coronavírus, para respeitar as recomendações dos órgãos governamentais, a entrega da obra nesta terça-feira, 24, teve limitação na quantidade de pessoas e seguiu as recomendações do Ministério da Saúde. Inclusive, a nova UTI e reforma da enfermaria do Hospital de Cirurgia entrarão no Plano de Contingenciamento do Estado para combater o coronavírus em Sergipe, “por isso que a Unit acelerou a entrega da obra”, conclui Dr. Rilton.

Leitos UTI e reforma enfermaria

A Unit investiu quase três milhões de reais (cerca de um milhão e duzentos mil para a reforma da Ala E, mais um milhão e oitocentos mil para a entrega da UTI) com o objetivo de tornar esses novos espaços mais acolhedores para os pacientes, principalmente para tentar controlar a pandemia do COVID-19.

A UTI é dentro dos padrões exigidos e terá um bloco para atender pacientes em estado grave, que precisarão de isolamento; e vai contar ainda com residentes e preceptores, além de alunos do internato de Medicina e de estágios de Enfermagem e Fisioterapia da Unit. “A maioria dos nossos alunos da Saúde têm uma parte de seu estágio no Hospital de Cirurgia, seja na Farmácia, no Laboratório de Análises Clínicas, ou em cirurgias onde os alunos de Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, além da Medicina atuam”, informa o diretor da Saúde da Unit, professor Hesmoney Santa Rosa.

A enfermeira Mirella Dornelas é professora do curso de Enfermagem da Unit e será a responsável pela parte da enfermagem da UTI. “A intenção seria abrir essa UTI ainda em maio deste ano, mas a Unit correu e entregou em março para que o Hospital consiga receber pacientes a partir de abril, justamente diante da pandemia pelo novo coronavírus. Por isso, essa UTI será fundamental, e está padrão ouro para o atendimento desses pacientes. Até dia 1º de abril, o hospital está providenciando a instalação de toda aparelhagem e está com campanha para conseguir recurso para adquirir EPI”, avisa Dornelas.

Para contribuir com a campanha de EPIs,justamente diante desse cenário do novo coronavírus, acesse esse site: http://www.hospitaldecirurgia.com.br/.

Saúde de Sergipe

A preocupação da Unit com a qualidade da Saúde em Sergipe tem sido destaque nos últimos anos. Para se ter ideia, em agosto de 2019, a Unit entregou reforma de mais de 1,4 milhão do ambulatório geral do Hospital de Cirurgia, entregando 21 consultórios de atendimentos totalmente modernos e já previa que em 2020, entregaria novos leitos da UTI Geral, como ocorreu nesta terça-feira, 24.

Em 2019, a Unit assinou, ainda, protocolo de intenções com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu – para construção e implantação de base descentralizada do Samu no campus Farolândia. Já viabilizou o funcionamento de duas Unidades Básicas de Saúde, com aquisição de equipamentos e suporte de Recursos Humanos, em Aracaju, que foi a primeira UBS do bairro 17 de Março. E em Estância, atuou na ampliação da UBS no bairro Cidade Nova.

Fotos: Marcelo Freitas-Unit CCs/ / Asscom Hospital de Cirurgia

Assessoria de Imprensa