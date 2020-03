BANESE CARD SUSPENDE ENTREGA DE FATURAS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO

26/03/20 - 14:51:40

Serviço pode ser acessado pelos canais digitais do cartão

Alinhado com as ações de prevenção ao novo coronavírus, o cartão Banese Card anunciou que o serviço de entrega de faturas impressas está suspenso. Durante o período de quarentena, o cliente receberá um SMS informando o valor e código de barras para pagamento. Será possível consultar a fatura detalhada pelo APP do cartão ou através do portal banesecard.com.br. Para clientes que além do Banese Card também possuem conta no Banese, a consulta poderá ser realizada pelo APP do Banese ou através do internet banking.

Em cumprimento aos decretos oficiais, o cartão Banese Card, que é administrado pela Seac – Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda, fechou suas lojas de atendimento desde o dia 23 de março. Outra medida tomada foi a renegociação de dívidas com a possibilidade de pagamento da entrada somente com 30 dias. “Estamos orientando o uso do aplicativo e do portal (banesecard.com.br) para gerar cartão virtual e utilizar em compras online, solicitar alteração de limite, endereço e vencimento, gerar fatura detalhada, entre outras necessidades. Tudo de maneira rápida, segura e sem exposição a riscos”, diz o diretor de Operações e Tecnologia da Seac, Pedro Rolemberg.

Os números da Central de Atendimento Exclusiva para Renegociação são: 4007-2513 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 605 1553 (demais localidades).

Da assessoria

