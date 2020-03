BELIVALDO REÚNE COM FORÇAS ARMADAS PARA AJUDA NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

26/03/20 - 05:00:31

O governador Belivaldo Chagas recebeu, na tarde desta quarta-feira (25), o apoio do Comando Geral das Forças Armadas em Sergipe, na luta contra o coronavírus no estado. Participaram da reunião, no Palácio de Despachos, o Capitão dos Portos, Guilherme Conti Padrão, o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, Tenente Coronel Magalhães, e o Capitão André Marcelo, da Aeronáutica Sergipana.

Os oficiais declararam total apoio ao Governo de Sergipe e à toda população sergipana, na luta diária do enfrentamento ao Covid-19. “Estamos aqui para concretizar a possibilidade de apoio do Exército, Marinha e Aeronáutica ao Governo de Sergipe, especialmente no que se refere à parte logística, nas unidades básicas de saúde e campanhas sociais, como doação de sangue, entrega de donativos e medicamentos”, reforçou Guilherme Conti Padrão, comandante do 28º Batalhão de Caçadores

O comandante disse, ainda, que os representantes das Forças Armadas vão se reunir com as Secretarias de Saúde e Segurança Pública para discutir a execução desse apoio ao combate do coronavírus no Estado.

Foto Mário Sousa