CONCRUSO DA ASSEMBLEIA – CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO DE POSSE É ALTERADO

26/03/20 - 14:22:45

Em cumprimento às medidas preventivas adotadas pelos órgãos governamentais das esferas dos três Poderes, que tem como objetivo combater a expansão do contágio pelo Covid-19, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) comunica a alteração do cronograma de posse de mais dez (10) aprovados no certame.

O diretor de Comunicação da Alese, Marcos Aurélio Costa, orienta que os interessados entrem em contato com as fontes oficiais do órgão

Em caso de dúvidas o diretor de Comunicação da Alese, Marcos Aurélio Costa, orienta que os interessados entrem em contato pelo e-mail [email protected], ou seja, nas fontes oficiais e tranquiliza a todos, caso tenha nova mudança no cronograma por conta da pandemia do coronavírus.

“Neste momento que estamos atravessando, é preciso sempre buscar informações nas fontes oficiais, para isso a Assembleia Legislativa de Sergipe tem mantido diariamente os nossos canais de comunicação atualizados”, e completou, “se você puder compartilhar essa informação nas suas redes sociais, estará nos ajudando a orientar todos os aprovados no nosso concurso”, finalizou Marcos Aurélio Costa, Diretor de Comunicação Social.

Mudança

Ficou estabelecido o novo cronograma da Convocação 04/2020, as seguintes modificações:

14 de abril de 2020, das 08h às 12h, entrega na Diretoria Jurídica dos documentos do Capítulo XIV, do Edital nº 01/2018, inclusive laudo médico emitido pela Pericia Médica Oficial do Estado de Sergipe.

15 de abril de 2020, às 08h, posse e exercício.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese