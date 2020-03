Coronavírus: “Polícia não recebe kits de proteção suficientes”, diz Cabo Amintas

26/03/20 - 06:12:19

Mais uma vez o vereador Cabo Amintas (PTB) sai na frente em defesa dos colegas policiais e bombeiros de Sergipe que precisam trabalhar em meio a pandemia da covid-19.

Amintas se manifestou através de vídeo divulgado em suas redes sociais mostrando seu apoio e cobrando do governo as medidas necessárias para a proteção dos profissionais de Segurança Pública.

“Assisti ao vídeo do comandante geral da PM-SE, coronel Marcony Cabral, em que ele diz que está fornecendo todo o material de proteção para as tropas. Quero acreditar que isso seja verdade, mas não é, porque todos vemos como os policiais estão sendo expostos diariamente. Quero acreditar no comandante, mas não acredito nesse governo, faltam máscaras e álcool gel, ele sabe disso”, denunciou Amintas.

Depois elogiou o trabalho da Associação Única que defende a categoria e alertou aos policiais para buscarem medidas de proteção.

“Meus irmãos policiais militares, civis e bombeiros reconheço a importância do trabalho de cada um de vocês que estão nas ruas. Vocês são heróis, já sabemos disso, mas todo herói tem sua fraqueza. Suas famílias precisam de vocês vivos e com saúde, portanto cuidem-se porque ninguém vai cuidar de vocês. Estão mentindo dizendo que possuem máscaras para todos, tenho como provar isso. Não estão chegando kits de higiene suficientes nos batalhões”, alertou o Cabo.

Para finalizar, Amintas pede a união da corporação e cobra mais atenção do governo para com a saúde dos policiais militares.

“Um litro de álcool por batalhão não é suficiente, esse material também deveria estar dentro de cada viatura. Os heróis que estão na rua precisam do seu apoio comandante! Recebi denúncias com imagens que mostram que os kits não são suficientes, o senhor sabe disso. Esse não é o momento de dividir e fragilizar a corporação, mas é o momento de cobrar dos seus comandantes. Temos que dar um basta na questão de fazer marketing e levar a sério a saúde dos policiais. Lamentável que o governo ainda não valorize o trabalho de vocês”, relatou indignado o parlamentar.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas