COVID-19 – EDVALDO REÚNE OS PREFEITOS DA GRANDE ARACAJU SOBRE ENFRENTAMENTO

26/03/20 - 05:59:27

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na tarde desta quarta-feira, 25, com os gestores dos municípios que fazem parte da Grande Aracaju para debater as ações de enfrentamento ao coronavírus. Acompanhados dos secretários de Saúde de cada cidade, Edvaldo e os prefeitos da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, de São Cristóvão, Marcos Santana e de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, apontaram as medidas comuns, estabelecidas para conter os avanços do vírus, assim como também discutiram ações que poderão ser adotadas, de maneira conjunta, para o combate à Covid-19.

“Nos reunimos porque sentimos a necessidade de aprimorar ainda mais as ações nas nossas cidades para o combate ao coronavírus. As medidas de contenção adotadas, até o momento, foram praticamente as mesmas, em todas as cidades da Grande Aracaju. Fechamos estabelecimentos comerciais, restringimos a circulação de pessoas, seguimos as determinações anunciadas pelo Governo do Estado e estamos trabalhando, praticamente, da mesma maneira, o que tem surtido efeito nas quatro cidades. Agora, estamos nos preparando para uma segunda fase e para que possamos avançar positivamente. Expomos as ideias de cada município, seja para cuidar da atenção básica, seja para o atendimento de média e alta complexidade, já que as cidades deverão atender muitas demandas. Precisamos estar preparados”, destacou Edvaldo.

O prefeito de Aracaju ressaltou que, durante a reunião, também ficou definido que uma audiência será solicitada ao governador Belivaldo Chagas para discutir como serão feitos os atendimentos de alta complexidade, caso necessário. “Os municípios vão atender as necessidades de suas cidades, os casos simples, e vão compartilhar com o Estado a atenção especializada, que são os atendimentos de UTI. Alguns leitos serão disponibilizados em Aracaju e outros nos hospitais regionais, então vamos marcar uma audiência com o governador Belivaldo Chagas para debater sobre esses atendimentos de alta complexidade”, salientou.

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins elogiou a reunião. “Vejo como importante reunir os prefeitos da Grande Aracaju. São cidades vizinhas e estamos todos preocupados com a população, em amenizar a situação”, avaliou. Da mesma forma, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, disse que “o convite de Edvaldo a cada um dos gestores foi fundamental”. “Nos possibilitou trocar experiências para a adoção de medidas conjuntas, visando o benefício das quatro populações”, declarou.

Para o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, a reunião “foi uma oportunidade para se discutir medidas de preparação para uma situação que, infelizmente, poderá vir”. “Discutimos nossos problemas comuns, as medidas comuns e apontamos para ações que podem ser adotadas de maneira conjunta, em uma próxima fase de enfrentamento ao coronavírus. Temos que estar preparados”, reiterou.

AAN

Foto Ana Licia Menezes