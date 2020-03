Deputado defende uso do fundo eleitoral para combate ao Coronavírus

26/03/20 - 13:24:24

Com o crescimento dos casos de Coronavírus no Brasil, o Congresso Nacional tem colocado em discussão projetos de enfrentamento à Covid-19. Entre as proposituras está a que destina os R$ 2,035 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC) para o serviço público de saúde, enquanto durar o combate à pandemia.

Para o deputado estadual Luciano Pimentel, a iniciativa é louvável e necessária. “No início dessa semana, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, disse em entrevista que o gasto com as ações na saúde pode alcançar R$ 400 bilhões. Ou seja, o Governo Federal vai precisar utilizar todos os recursos disponíveis para superar essa situação e conter os impactos sociais e econômicos do novo Coronavírus em nosso país”, destaca.

De acordo com o parlamentar, o momento requer união e mobilização de esforços. “Os números mudam diariamente, mas o Brasil já registra mais de 2 mil pessoas infectadas. Em Sergipe são mais de dez casos confirmados e um deles não possui ligação com os outros, portanto, é uma transmissão comunitária. Esses dados são suficientes para mostrar que precisamos nos preocupar em salvar vidas e concentrar forças em prol de uma causa maior”, defende.

“Estamos diante de um quadro bastante crítico e não podemos mudar o foco. Nossa prioridade deve ser enfrentar à Covid-19. É por essa razão que sou favorável a proposta e apoio que 100% do fundo eleitoral seja redirecionado para o combate a essa pandemia que tem feito tantas vítimas no Brasil e no mundo”, enfatiza Luciano Pimentel.

Assessoria Parlamentar

