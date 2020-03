DESCUMPRIMENTO DE DECRETO TERÁ CONSEQUÊNCIAS, ALERTA SINTRASE

O Sintrase vem recebendo diversas denúncias relacionadas ao descumprimento do decreto Nº 40.567 por parte de algumas equipes diretivas e vem a público ressaltar alguns pontos:

– Tendo em vista o estado de pandemia em Sergipe, a orientação é que TODOS os funcionários de escolas, exceto os vigilantes – já que, de acordo com o Governo, exercem atividades essenciais – devem permancer em casa durante o período de isolamento social. Aproveitamos para ressaltar também que no caso dos vigilantes, ainda estamos esperando uma determinação judicial no mandato que impetramos para saber quais as medidas que o Governo irá acatar para resguardar a saúde desses trabalhadores.

– ESTÁ PROIBIDO, por meio do decreto governamental, a convocação e/ou realização de reuniões presenciais;

– O sindicato tem uma série provas (arquivos de conversas e áudios, inclusive) que comprovam que alguns diretores estão convocando trabalhadores, descumprindo assim, de maneira extremamente irresponsável, o decreto.

– Caso essas equipem continuem insistindo no descumprimento do decreto, o sindicato irá todas as medidas cabíveis.

– Além de exigir medidas judiciais, o Sintrase irá também solicitar que o Governo tome as devidas providências contra o descumprimento do decreto por parte desses diretores que querem forçar servidores e servidoras irem trabalhar, colocando em risco a saúde e a vida dos mesmos e dos seus familiares.

Em um momento como este que estamos vivendo, o Sintrase enfatiza a importância de todos terem consciência do seu papel enquanto servidores públicos. Diante do cenário atual, é impossível o sindicato se fazer presente nas mais de 300 escolas estaduais. Por isso, é de extrema importância que todos leiam e entendam o que foi decretado pelo governador e que cada um faça a sua parte, respeitando o próximo e todas as medidas estabelecidas.

Fonte Sintrase

26/03/20 - 18:14:37