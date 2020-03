Empresas de ônibus intensificam higienização com pulverizadores

26/03/20 - 06:21:25

As empresas do sistema de transporte público coletivo de Aracaju e da Região Metropolitana continuam a ampliar ações de prevenção contra o Coronavírus. Além do reforço na limpeza diária, as empresas estão contando com pulverizadores para redobrar a higienização nos Terminais de Integração e ônibus em horário de repouso.

Vandalismo

Todavia, é desgastante o esforço para lidar com o vandalismo quase que diário dos banheiros dos Terminais. Embora as empresas incentivem colaboradores e passageiros a higienizarem as mãos lavando com sabonete, que inclusive é disponibilizado nos terminais, quase diariamente peças como torneiras, recipientes de sabonete líquido ou gel, tampas de vasos e outras são quebradas ou furtadas. Os casos são comuns mesmo durante esse momento de pandemia.

O setor de transporte busca a conscientização da população de que é importante denunciar esses atos contra o patrimônio público que geram prejuízos aos próprios passageiros.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros