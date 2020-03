Emsurb faz devolução de mercadoria a ambulante e ressarce prejuízo

26/03/20 - 14:36:49

Na manhã desta quinta-feira, 26, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) fez a devolução dos produtos e equipamentos ao ambulante conhecido por Toni da Fruta. O material foi recolhido durante fiscalização, ocorrida, no dia de ontem, na Praça João XXIII.

Durante a devolução dos itens, efetuada em local sugerido pelo ambulante, na avenida Airton Teles, no Centro da cidade, o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, que coordenou a ação, fez o ressarcimento do prejuízo financeiro informado pelo próprio Toni, no valor de setecentos reais.

O ambulante reconhece que houve a informação prévia sobre a impossibilidade de comercializar naquela região, em cumprimento do decreto governamental, e que, ainda assim, ele não seguiu as orientações permanecendo no local.

“As medidas que estão sendo tomadas pelo prefeito Edvaldo Nogueira junto aos órgãos municipais objetivam que todos tenham suas vidas resguardadas, mesmo diante da crise imposta pelo coronavírus. Dessa forma, continuaremos com as ações de fiscalização no Centro da cidade dentro dos padrões já antes estabelecidos”, reiterou Luiz Roberto.

Em que pese as ações reparadoras que o município adotou e do clima amistoso que se verificou entre as partes, algumas pessoas utilizaram o episódio com intuito meramente político-eleitoral para acirrar os ânimos entre o ambulante e a Prefeitura, valendo-se das redes sociais para esse desserviço.

Posicionamento

Sobre o episódio, a Prefeitura de Aracaju emitiu nota afirmando não compactuar com atos de violência, sendo esta uma ação isolada. A gestão prioriza o diálogo e convencimento da população e apela ao bom senso mesmo para aqueles que precisam comercializar os seus produtos.

Ainda na tarde da quarta-feira (25), seguindo determinação do prefeito Edvaldo Nogueira, os fiscais envolvidos foram afastados de suas atividades.

AAN

Foto: Felipe Goettenauer