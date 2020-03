Equipes da Defesa Civil de Aracaju em alerta para as chuvas

26/03/20 - 14:04:02

Por intermédio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), a Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes em atenção às chuvas que atingem a capital, nesta quinta-feira, 26. O monitoramento é realizado por meio da Defesa Civil, que pode ser acionada, em situação de emergência, através do número telefônico 199.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, indica que as equipes estão nas ruas, para atendimento das demandas que possam surgir. “Nossas equipes estão de prontidão, de maneira que possamos atuar no menor tempo resposta possível diante de uma eventual necessidade”, ressalta.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, nas últimas 6h foi registrado um acumulado de 5.2 milímetros. ” Temos uma previsão de chuvas de até 30mm para Aracaju. Estamos monitorando as áreas de risco e, caso alguma situação que possa provocar transtorno a população seja identificada, acionaremos os demais órgãos da Prefeitura de Aracaju”, afirma o coordenador.

Ainda segundo Prado, até o início da manhã, não houve registro de ocorrências através do número emergencial do órgão, assim como não foram identificados pontos com alagamentos que possam impedir o tráfego de veículos. “Ficaremos em alerta e manteremos o monitoramento durante todo o dia”, pontuou.

Diversos órgãos da Prefeitura de Aracaju atuam de maneira integrada para minimizar possíveis transtornos à população, como é o caso da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Assistência Social e a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania, através da Defesa Civil.

O serviço emergencial 199 funciona 24h, em todos os dias da semana.

Fonte e foto AAN