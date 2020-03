Éramos Seis- Lola e Alfredo se reencontram após 10 anos! Penúltimo capítulo será marcado pelo retorno do rapaz a São Paulo depois de uma década viajando o mundo

Uma década se passa em Éramos Seis. Lola (Gloria Pires) está casada com Afonso (Cássio Gabus Mendes) e agora tem uma netinha, Cecília, filha de Isabel (Giullia Buscacio) e Felício (Paulo Rocha). Julinho (André Luiz Frambach) segue afastado da família, morando no Rio de Janeiro, e ela já se conformou com isso.