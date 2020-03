HRAM SEGUE RECOMENDAÇÕES DA SES E SUSPENDE CIRURGIAS ELETIVAS POR 15 DIAS

26/03/20 - 08:30:20

Diante da necessidade de contenção da propagação do Coronavírus e a ampliação da retaguarda clínica para pacientes com necessidade de internação pelo COVID-19, o Hospital e Maternidade Regional Amparo de Maria – HRAM, localizado no município de Estância, comunica aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS que, de forma imediata, seguirá a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde – SES e suspenderá a realização de todas as Cirurgias Eletivas pelo período de 15 (quinze) dias, podendo este período ser prorrogado caso o cenário atual se prolongue.

É importante reforçar que o HRAM cumpre, rigorosamente, todas as medidas preventivas para o enfrentamento da crise de saúde pública, conforme determinação do Ministério da Saúde através da Lei Federal 13.979/06-02-2020 e do Decreto 40560/16-03-2020 do Governo do Estado de Sergipe.

Pedimos a compreensão da população e nos colocamos à disposição para maiores informações ou esclarecimentos através da nossa Central de Atendimento (79) 3522-8122 ou da nossa Assessoria de Comunicação via WhatsApp (79) 99952-3146.

Da Assessoria de Comunicação