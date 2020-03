“Não vamos recuar um milímetro com relação ao que estamos fazendo”, diz Belivaldo

26/03/20 - 05:28:05

A reunião virtual contou com a presença de governadores dos 27 estados para discutir ações conjuntas de enfrentamento ao coronavírus

O governador Belivaldo Chagas e outros 26 governadores do país se reuniram no final da tarde desta quarta-feira, 25, em uma videoconferência para discutir medidas de combate ao coronavírus, diante da gravidade da situação.

“Nós vamos continuar com as medidas até então adotadas no estado de Sergipe, porque entendemos que, para tanto, seguimos a orientação do Ministério da Saúde e dos médicos, da área sanitária, infectologistas, etc. Não vamos recuar nenhum milímetro com relação ao que estamos fazendo até o presente momento. “, disse Belivaldo.

Os governadores trataram ainda sobre o fortalecimento de políticas públicas para as famílias mais vulneráveis, além de ações práticas de apoio à economia.

O governador de Sergipe defendeu a necessidade da união de todos, inclusive Governo Federal. “Quero destacar a necessidade de união cada vez mais de nós, governadores do Brasil, para que juntos possamos enfrentar este momento de crise e destacar também a necessidade, mais do que nunca, do Congresso Nacional para que as nossas pautas apresentadas, por diversas vezes, avancem, como, por exemplo, o Plano Mansueto e o projeto que cuida da securitização. E, também, a questão relacionada a suspensão dos pagamentos das nossas dívidas”, ressaltou o governador.

