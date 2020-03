Nathalia Dill fala de adiamento do casamento e comemoração de aniversário com festa virtual: ‘Botei uma roupa, me maquiei’

26/03/20 - 16:36:30

Na última terça-feira, a atriz Nathalia Dill teve um aniversário diferente – sem as usuais festas que costumava dar.Em entrevista ao vivo no Instagram da Revista ELA (@elaoglobo), ela falou sobre esse dia em quarentena.

“Fiquei com medo do meu aniversário não ter a sensação de aniversário, de parecer um dia qualquer. Botei uma roupa, me maquiei, fiz house party com os amigos. Cantei parabéns, meus pais mandaram um bolo para cá, meu irmão que mora na Bahia acendeu velinhas também”, contou ela à editora-chefe, Marina Caruso.