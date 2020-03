No grupo de risco do coronavírus, o ator e dublador Orlando Drummond, que completou 100 anos em janeiro, compartilhou com os fãs e seguidores uma foto super fofa

26/03/20 - 16:21:18

No grupo de risco do coronavírus, o ator e dublador Orlando Drummond, que completou 100 anos em janeiro, compartilhou com os fãs e seguidores uma foto super fofa na sala da sua casa, no Rio.

No post, o intérprete do Seu Peru, da “Escolinha do Professor Raimundo”, e dublador dos personagens Scooby-Doo e Popeye, aparece sorridente no sofá ao lado da sua “bisnetinha de quatro patas”. A pet usa uma ropinha da kombi do Scooby-dood.

Ele aproveitou para fazer um pedido de solidariedade a ONG Paraíso dos focinhos, do Rio, onde ele adotou a cadelininha.

“Estamos vivendo tempos complicados. Por aqui, estamos em quarentena, mas muitas coisas sofrer em tempos assim. Temos que criar uma rede de solidariedade para ajudarmos uns aos outros.

Intérprete de ‘Seu Peru’, Orlando Drummond torce por goleada do Brasil Foto: Estevam Avellar/TV Globo/Divulgação

Fonte/Foto: globo.com