Morte de tripulante filipino em navio mercante atracado em Aracaju não foi por Covid-19

26/03/20 - 19:55:17

A Polícia Federal em Sergipe foi acionada ma terça-feira (25), pelo comandante da embarcação MV Argo B, de bandeira das Ilhas Marshall, informando da mort de um dos tripulantes do navio, de nacionalidade filipina, 44 anos, provavelmente de infarto.

Na manhã desta quinta-feira (26), a Polícia Federal, a Marinha do Brasil e a Anvisa estiveram no Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) para inspeção do local e acompanhamento dos procedimentos. O corpo do filipino foi removido pelo Instituto Médico Legal onde permanecerá até ser encaminhado ao seu país de origem.

A Embaixada Filipina no Brasil foi comunicada do falecimento do estrangeiro, enquanto o agente marítimo e uma empresa especializada de seguro estão se encarregando de retorná-lo para o país de sua nacionalidade.

Segundo o comandante da embarcação, o seu substituto identificado como JULIUS LOMA, embarcou no navio no dia 02.11.2019, no Porto do Egito. Sentiu grande mal-estar e fraqueza no dia 24.03, sem gripe ou tosse, e foi encontrado sem vida, no dia 25.03 às 4 horas em sua cabine.

A ANVISA descartou a possibilidade de tratar-se de um caso de COVID-19 .

A Polícia Federal em Sergipe mantém-se vigilante neste período excepcional em que o país enfrenta o maior desafio dos últimos anos. Respeitando as limitações impostas pela decretação de situação de emergência da saúde pública, permanece compromissada com suas atribuições e com o bem-estar da nação brasileira.

Da Assessoria da Polícia Federal