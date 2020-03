PREFEITURA DE ARACAJU REFORÇA O ALERTA PARA CHUVAS E VENTOS FORTES

26/03/20 - 18:32:04

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu, na tarde desta quinta-feira, 26, um novo alerta através do serviço SMS da Defesa Civil – 40199.

A mensagem enviada informa sobre a previsão de chuvas, acompanhadas por ventos fortes e descargas elétricas, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O impacto das precipitações, na capital, vem sendo monitorado desde o início da manhã. “Nas últimas 12h, o acumulado de chuva chegou a 19mm. A cidade reage bem. Não foi identificado transbordamento de canais”, destaca o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado.

Até o momento, apenas uma ocorrência foi registrada através do serviço emergencial 199. “A solicitação teve origem na Zona de Expansão e foi prontamente atendida pelas nossas equipes”, acrescentou Prado.

A mensagem enviada aos mais de 35 mil telefones móveis cadastrados tem por objetivo manter a população, especialmente das áreas de risco, informada com atenção redobrada a sinais de anormalidade, de maneira a adotar medidas preventivas.

A Defesa Civil de Aracaju pode ser aciona através do serviço emergencial 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana.

Cadastro

Para realizar o cadastramento e receber os alertas da Defesa Civil, basta acessar o campo de mensagens (SMS) do celular, inserir no destinatário o número 40199 e, em seguida, no corpo da mensagem, informar o CEP da região.

Após enviar a mensagem, o usuário receberá uma confirmação do cadastro. O serviço é gratuito e é possível cadastrar mais de um CEP.