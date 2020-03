Prefeitura de Lagarto suspende festejos juninos da cidade

26/03/20 - 06:31:36

Diante da pandemia do coronavírus e dos crescentes casos no País, a Prefeitura de Lagarto comunica a decisão de suspender os festejos juninos que seriam realizados pelo Município. Apesar do antecipado planejamento da festividade, a Prefeitura decidiu cancelar o evento que, obviamente, iria reunir uma multidão de pessoas no mês de junho.

Mesmo faltando quase três meses para as festas juninas, a Prefeitura de Lagarto mantém o compromisso com a Saúde dos cidadãos lagartenses e seguirá à risca todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde.

No mais, a Prefeitura de Lagarto pede que a população compreenda o momento delicado que o Mundo vive. E, desde já, agradece o empenho de todos que estão em isolamento social.

Fonte e foto assessoria