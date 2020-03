RN Saúde amplia serviços de chat e telefônico para dúvidas sobre coronavírus

26/03/20 - 12:42:41

Diante do avanço da pandemia no Brasil e para reforçar as recomendações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS) para manter a saúde das pessoas, o Grupo RN Saúde, que faz parte do Sistema Hapvida, lançou para os seus clientes, chat e contato telefônico para dúvidas referentes ao coronavírus. Os serviços já estão disponíveis para todo o Brasil. O chat tem horário de funcionamento das 8h às 18h, todos os dias da semana. O telefone funciona 24h.

Os serviços contam com profissionais de saúde para responder às perguntas. A ideia é ter mais canais para que a população possa ter acesso às informações sobre o Covid-19.

Para acessar o chat, basta clicar nos link a seguir:

http://www.rnsaude.com.br/coronavirus

Serviço telefônico: 08007373838

