Samuel pede ao MPE que verifique porque preço de combustíveis não tem queda

26/03/20 - 12:34:10

Na manhã desta quinta, dia 26, o deputado estadual Capitão Samuel solicitou ao Ministério Público do Estado de Sergipe e ao Ministério Público Federal, que possam abrir inquéritos para apurar o preço da gasolina e dos demais combustíveis no Estado de Sergipe.

Segundo o parlamentar, neste ano de 2020, só para se ter uma ideia, a gasolina teve uma queda no preço de cerca de 35%, além do diesel que também houve redução, nas refinarias, porém não se observa tal queda nas bombas nos postos de combustíveis.

“Quando a Petrobras aumenta o preço do combustível nas refinarias, no outro dia o reajuste já está nas bombas, porém, quando é feita a diminuição dos preços nas refinarias, é um verdadeiro “parto” para reduzir nas bombas”, disse o Capitão Samuel.

Matéria do blog Espaço Militar